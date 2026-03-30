أشاد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، بجهود الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، في خضم الحرب الراهنة.

وقال بزكشيان عبر حسابه على منصة إكس: «خلال اجتماع الحكومة، وبينما كنت أُشيد بجهود القوات المسلحة، أعربتُ عن امتناني للشعب الإيراني الشجاع والمجتهد الذي لم يتوانَ عن العمل طوال شهر».

وأضاف: «الحكومة في خدمة الشعب بكل ما أوتيت من قوة، ولن تسمح بأي انقطاع في تقديم الخدمات».

وختم بالقول: «نقف معًا، بتضامن وطني، ضد الغزو الوحشي».

وسبق أن صرح بزشكيان بأن أي قرار لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل "مرتبط بضمان أمن ومصالح الشعب الإيراني".

وأضاف حسبما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) لكلمته خلال اجتماع للحكومة الاثنين، أن "المقاومة التي أظهرها الجيش، إلى جانب الوحدة الوطنية التي أبداها الشعب الإيراني" خلال فترة الحرب، تُعد من أهم العوامل التي ساعدت البلاد على تجاوز الظروف الحرجة الحالية.

ولفت بزشكيان إلى أهمية مظاهرات "دعم الحكومة" التي جرت في مختلف المدن خاصة في ساعات المساء، قائلا: "تجمع الشعب مساءً له قيمة كبيرة.. إيران تُلهم الأحرار".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.