كاف يعلن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بمشاركة الزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات نصف نهائي مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وسط ترقب الجماهير العربية والإفريقية.

ويُمثل الزمالك مصر في نصف نهائي الكونفدرالية، بعد وداع فرق الأهلي وبيراميدز دوري أبطال إفريقيا، والمصري بطولة الكونفدرالية.

وجاءت مواجهات نصف النهائي كالآتي:

نصف نهائي الكونفدرالية

شباب بلوزداد × الزمالك – الجمعة 10 أبريل – الساعة 9 مساءً

اتحاد العاصمة × أولمبيك آسفي – السبت 11 أبريل – الساعة 6 مساءً

الزمالك × شباب بلوزداد – الجمعة 17 أبريل – الساعة 6 مساءً

أولمبيك آسفي × اتحاد العاصمة – الأحد 19 أبريل – الساعة 9 مساءً

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجيش الملكي × نهضة بركان – السبت 11 أبريل – الساعة 9 مساءً

الترجي × صنداونز – الأحد 12 أبريل – الساعة 9 مساءً

نهضة بركان × الجيش الملكي – السبت 18 أبريل – الساعة 9 مساءً

صنداونز × الترجي – السبت 18 أبريل – الساعة 3 عصرًا

وتتجه أنظار الجماهير إلى مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد في الجزائر، حيث يسعى الفريق الأبيض لتكرار إنجازاته والاقتراب من نهائي البطولة القارية.