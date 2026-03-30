تعرضت العاصمة الإيرانية طهران لضربة تتعارض مع القانون الدولي، باستخدام قنابل مخصصة لتدمير شبكات التيار الكهربائي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن طهران وكرج، وذلك في إطار تصعيد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وتستعرض "الشروق" معلومات عن قنبلة الجرافيت المخصصة لتعطيل شبكات الكهرباء ونتائجها الكارثية، نقلًا عن تقارير وكالة أسوشيتد برس، وبي بي سي، ووكالة الطاقة الدولية، إضافة إلى موقعي جلوبال سيكيوريتي، وجامعة جورج واشنطن الأمريكية.

كيف تعمل قنبلة الجرافيت؟

تُعرف هذه القنبلة أيضًا باسم "السلاح الصامت" أو "القنبلة الناعمة"، إذ لا تتسبب في قتل مباشر عند انفجارها، لكنها مصممة لتعطيل شبكات الضغط العالي، حيث تنشر كميات كبيرة من مادة الجرافيت في الهواء، وهي مادة موصلة للكهرباء، ما يؤدي إلى زيادة شدة التيار داخل الأسلاك والتسبب في تعطيلها.

سلاح أمريكي عبر التاريخ

يُعد الجيش الأمريكي الجهة الوحيدة التي نفذت هجمات باستخدام قنابل الجرافيت، إذ بدأت باستخدامها خلال حرب عاصفة الصحراء ضد العراق، حيث أدت إلى تعطيل نحو 70% من شبكة الكهرباء، عبر صواريخ بحرية من طراز توماهوك.

كما طوّر الجيش الأمريكي قنبلة مخصصة للجرافيت من طراز "بلو"، استُخدمت في ضرب صربيا عام 1999، مما أدى إلى تعطيل 80% من الكهرباء، قبل أن يُعاد استخدام هذا السلاح خلال غزو العراق عام 2003.

قاتلة للمرضى

تؤثر قنابل الجرافيت على مساحات واسعة من شبكات الكهرباء، ما يؤدي إلى انقطاعها وتعطل وسائل تحلية وتطهير المياه، وبالتالي انتشار أوبئة مثل الكوليرا، كما تتوقف أجهزة التنفس والعناية المركزة داخل المستشفيات بسبب انقطاع التيار، ما يعرض المرضى لخطر الوفاة نتيجة نقص الأكسجين.

خسائر اقتصادية كبيرة

يسبب انقطاع الكهرباء لساعات متواصلة أضرارًا اقتصادية جسيمة، إذ خسرت تشيلي نحو نصف مليار دولار بسبب انقطاع استمر 17 ساعة فقط، بينما تكبدت إسبانيا خسائر بلغت 4 مليارات يورو نتيجة حادث انقطاع التيار الشهير عام 2025.

كيف يمكن منع تأثيرها؟

تعتمد قنابل الجرافيت على استهداف أسلاك الضغط العالي المكشوفة، ويمكن الحد من تأثيرها عبر تغطية تلك الأسلاك وعزلها، إلا أن هذه الإجراءات تتطلب تكاليف مرتفعة، ما يجعل معظم الدول لا تطبقها على نطاق واسع.

قطع الكهرباء والقانون الدولي

يسمح القانون الدولي بقطع الكهرباء في نطاقات محدودة أثناء الحروب لتعطيل قدرات العدو العسكرية، لكنه يحظر تعطيلها على نطاق واسع لما يسببه من أضرار جسيمة للمدنيين.

وفي هذا الإطار، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرًا باعتقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، على خلفية اتهامات بتعطيل شبكات الكهرباء الأوكرانية عبر هجمات بالطائرات المسيرة.