حاكم لينينجراد: طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق

أعلن حاكم منطقة لينينجراد ‌الروسية، ألكسندر دروزدينكو، اليوم الأحد، أن أوكرانيا شنت هجوما جديدا خلال الليل بطائرات مسيرة على ميناء بريمورسك النفطي الروسي الواقع على ساحل بحر البلطيق.

وقال دروزدينكو، حاكم منطقة لينينجراد المحيطة بسانت بطرسبرج، عبر تطبيق تليجرام، "اندلع حريق أثناء التصدي للهجمات على بريمورسك، ويجري حاليا التعامل مع آثار الحريق".

وأضاف دروزدينكو، أنه لم يحدث أي تسرب للمنتجات النفطية عقب الهجوم ⁠على بريمورسك.

وأوضح دروزدينكو أنه تم إسقاط أكثر من 60 طائرة مسيرة فوق المنطقة.

من جهتها، ذكرت منصة "أسترا" المستقلة، استنادا إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية، أن ميناء بريمورسك النفطي ونظام دفاع جوي من طراز "بانتسير" قد تعرضا للهجوم على الأرجح. ولم تتوفر معلومات فورية حول حجم الأضرار.