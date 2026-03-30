روسيا: سحب اعتماد دبلوماسي بريطاني لمحاولته الحصول على معلومات حساسة

أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه تم سحب اعتماد أحد الدبلوماسيين البريطانيين وذلك لمحاولته الحصول على معلومات حساسة.

وجاء في بيان صادر عن المركز نقلته وكالة سبوتنيك اليوم: "تم اتخاذ قرار بتجريد يانس فان رينسبورج من اعتماده، وأمره بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين".

وأوضح المركز، أنه خلال جهود مكافحة التجسس، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن وجود استخباراتي بريطاني غير معلن يعمل تحت غطاء السفارة في موسكو.

ووفقًا للمركز، ثبت أن السكرتير الثاني يانس فان رينسبورج، الذي أرسل إلى موسكو، قدّم معلومات كاذبة عمدًا عند تقديمه طلب دخول إلى روسيا، مما يعد انتهاكًا للقانون الروسي، بالإضافة إلى ذلك، رصد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي دلائل على قيام رينسبورج بأنشطة استخباراتية وتخريبية تهدد أمن روسيا.