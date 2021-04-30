غلق شواطئ جنوب سيناء تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع

رفعت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع، من خلال غلق الشواطئ فقط، ومنع التجمعات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تكثيف الحملات المرورية بالكورنيش وممشى أهل مصر بمدينة الطور، لمنع تجمعات المواطنين، والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى غلق الشواطئ تمامًا، مع السماح للمواطنين بالخروج لمناطق التنزه والترفيه مثل شارع 306، والكورنيش وممشى أهل مصر، والحدائق، ولكن بنسبة الـ 50 % المسموح بها فقط، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.



وطالب المحافظ رؤساء المدن ومديرية المرور، بنشر حواجز أمنية بجميع الشواطئ، وتنظيم دوريات أمنية ثابتة ومتحركة لمتابعة الحدائق والساحات لمنع تجمعات المواطنين.



وكثفت قوات الأمن من تواجدها علي طرق الكورنيش والميادين والساحات العامة، وأغلقت كافة الطرق المؤدية للشواطئ بالتنسيق مع إدارة مرور جنوب سيناء، إضافة إلى تكثيف الدوريات المتحركة للمرور على الحدائق العامة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بها.