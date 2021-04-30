 بالصور.. مصادرة 55 شيشة وتحرير 6 محاضر فى حملة بكفر الدوار - بوابة الشروق
الجمعة 30 أبريل 2021 3:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟
النتـائـج تصويت

بالصور.. مصادرة 55 شيشة وتحرير 6 محاضر فى حملة بكفر الدوار

خميس البرعي
نشر في: الجمعة 30 أبريل 2021 - 3:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أبريل 2021 - 3:07 ص

 واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملاتها للمرور على الكافتيريات والمقاهي بنطاق المدينة، لمنع "الشيشة" باعتبارها أحد وسائل نقل الفيروس.

وأسفرت الحملة والتي جاءت بإشراف من المهندسة يسرا الحفناوي نائب رئيس المدينة، ومن خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، عن مصادرة ٥٥ شيشة، بالكافتيريات والمقاهي، وتحرير ٦ محاضر متنوعة، بمناطق "مدخل المدينة، شارع أحمد عرابي، المهاجرين، الميزانة، شارع المحكمة، الحدائق، التمليك، وأسفل كوبري الزراعي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، نظرًا لعملهم بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

 

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك