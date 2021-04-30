واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملاتها للمرور على الكافتيريات والمقاهي بنطاق المدينة، لمنع "الشيشة" باعتبارها أحد وسائل نقل الفيروس.

وأسفرت الحملة والتي جاءت بإشراف من المهندسة يسرا الحفناوي نائب رئيس المدينة، ومن خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، عن مصادرة ٥٥ شيشة، بالكافتيريات والمقاهي، وتحرير ٦ محاضر متنوعة، بمناطق "مدخل المدينة، شارع أحمد عرابي، المهاجرين، الميزانة، شارع المحكمة، الحدائق، التمليك، وأسفل كوبري الزراعي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، نظرًا لعملهم بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".