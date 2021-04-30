قالت الفنانة نيلي كريم، إن الفنان شريف الدسوقي هادئ ومتواضع ومهذب، مشيرة إلى أنها اكتشفت ذلك خلال تعاملها معه أثناء تصوير مسلسل «100 وش».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، «إشتغلنا مع بعض وهو ديما كان ساكت وفي حاله.. وكان أكتر من هادئ في موقع التصوير، وطول ما أنا مشوفتش حاجة بعيني مقدرش أتكلم».

وأشارت إلى أنها تشعر أن الفنان شريف الدسوقي مظلوم بشأن الإشاعات التي طالته والحديث عن إصابته بمرض نفسي، لافتة إلى وقوع خلافات بين المخرجة كاملة أبو زكري وأحد الفنانات المشاركات في مسلسل ذات، بسبب التأخر عن مواعيد التصوير.

وأكدت أنها ملتزمة في مواعيدها، ولا تتاخر أبدًا عن التصوير، معقبة: «بستعيبها أوي أروح متأخرة وحد يستناني.. وأنا متعودة على كده من وقت ما كنت في الأوبرا لأن أستاذتي كان بيبقى الموعد 12 تيجي 11».



