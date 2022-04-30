أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس المتهم بقتل صديقه بسلاح أبيض "سكين"، بسبب مشاجرة نشبت بينهما لرفض المجني عليه إعطاء "كلب" ملك له للمتهم الذي كان يرغب في تزويج كلبته بهذا الكلب، بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب بدائرة قسم شرطة الطالبية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب الخلاف على حيازة كلب، وتمكنت القوات من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.