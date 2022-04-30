حملات تفتيش على مراكز تجميع الألبان وتحرير 76 محضرا بالبحيرة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تجميع الألبان التي توليها الدولة اهتماما كبيرا والعمل على تطويرها والتوسع فيها، ورفع كفاءتها.

وتهدف المبادرة لتجميع الألبان على أسس ومعايير علمية بحيث تكون صالحة وخالية من المسببات المرضية، بالاضافة لتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان.

وشنت مديرية الطب البيطري بالبحيره برئاسة أحمد عياده وبالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة حملات مكبرة للتفتيش على مراكز تجميع الألبان غير المطورة، حيث تم تنفيذ 47 حملة بنطاق 10 مراكز إدارية (دمنهور- شبراخيت- كوم حمادة- المحمودية- جناكليس- ابو المطامير- كفر الدوار- الرحمانية- أبو حمص- ايتاي البارود)، أسفرت عن تحرير 76 محضرا للمخالفين.