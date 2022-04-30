تونس تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر

أعلن مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، مساء اليوم السبت، أن أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون يوم الاثنين المقبل، الموافق 2 مايو، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء التونسية «وات».