مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة المحلية والعالمية، إذ تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، وتستمر المتعة بمباريات دوري رابطة الأندية المحترفة المصري.

ويشهد اليوم، منافسات قوية في البريميرليج، حيث يستضيف نيوكاسل نظيره ليفربول، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليدز يونايتد، في صراع القمة من أجل التتويج باللقب.

وتتجه الأنظار إلى إسبانيا، إذ من المنتظر أن يحسم ريال مدريد اللقب اليوم السبت، عندما يستضيف الملكي نظيره إسبانيول.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري - الجولة 17

سيراميكا كيلوباترا ضد الأهلي - 9:30 - OnTime Sports HD 1

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي - 9:30 - OnTime Sports HD 2

الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة - 9:30 - OnTime Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

نيوكاسل ضد ليفربول - 1:30 - beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا ضد نوريتش سيتي - 4:00 - beIN Sports 1 HD Premium

ساوثامبتون ضد كريستال بالاس - 4:00 - beIN Sports 2 HD Premium

واتفورد ضد بيرنلي - 4:00 - beIN Sports 3 HD Premium

وولفرهامبتون ضد برايتون - 4:00 - beIN Sports Connect

ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي - 6:30 - beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 34

ريال مدريد ضد إسبانيول - 4:15 - beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد - 9:00 - beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 35

نابولي ضد ساسوولو - 3:00 - Lega Serie A YouTube

سامبدوريا ضد جنوى - 6:00 - Lega Serie A YouTube

سبيزيا ضد لاتسيو - 8:45 - Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 32

ماينز ضد بايرن ميونخ - 3:30 -

شتوتجارت ضد فولفسبورج - 3:30 -

بوروسيا دورتموند ضد بوخوم - 3:30 -