انطلاق الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان

تحت شعار "أوزبكستان الجديدة"، صوت المواطنون الأوزبك، صباح اليوم الأحد، على استفتاء دستورى يهدف إلى إرساء "أسس دولة اشتراكية وديمقراطية وقانونية وشعبية حقيقية"، وفقا للحكومة الأوزبكية.

وكان الرئيس الأوزبكى شوكت ميرضيائيف، اقترح فى ديسمبر2021، تعديلات دستورية شملت إعلان أوزبكستان "دولة اشتراكية" وخفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65. كما تشمل التعديلات المقترحة تمديد الفترة الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، حسب وكالة أنباء أوزبكستان اليوم.

وتوافد المواطنون الأوزبك على لجان التصويت التى تقدر بـ10758 مركز اقتراع للتصويت، 55 منها تقع فى 39 دولة أجنبية يتم التصويت فيها عن طريق البعثات الدبلوماسية التابعة لأوزبكستان فى الخارج.

ويحق لـ19 مليونا و722 ألف ناخب التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 36 مليون نسمة.

وتم التصويت المبكر في الفترة من 19 إلى 26 أبريل. وصوت أكثر من 611 ألف مواطن أوزبكستاني في وقت مبكر في الاستفتاء على تعديلات الدستور، وصوت أكثر من 452 ألف منهم في البلاد، وأكثر من 159 ألف شخص في الخارج، وفقا للجنة الانتخابات الأوزبكية.

ويعد هذا الاستفتاء ثالث استفتاء في تاريخ أوزبكستان المستقلة، حيث أجرى سلف ميرضيائيف، الرئيس الراحل الأول للبلاد إسلام كريموف، الذي توفي في عام 2016، استفتاءين في عامي 1995 و2002 لإطالة أمد ولايته دون انتخابات وتغيير مدة الولاية الرئاسية.

وستغير التعديلات حوالى ثلثى الدستور، مع ارتفاع عدد مواده إلى 155 من 128.