المستشار محمود فوزي: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تعقد في يوم الصحافة العالمي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ستُعقد يوم الأربعاء المقبل، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، وعُرضت مساء الأحد، أن هذا التزامن له دلالة كبيرة، باعتبار أن هذا اليوم استثنائي، مشيرا إلى أنّ الحضور في اليوم الأول سيكون كثيفا ومتنوعا من قِبل كل الاتجاهات والتيارات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، نيابيا ونقابيا فضلا عن المجتمع المدني.



وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية ستشهد تواجد مكونات المجتمع المصري ممثلين عن الوجهين البحري والقبلي وعمال وفلاحين وأكاديميين ومثقفين وقادة فكر ورأي.



ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية ستشهد مصارحة للرأي العام بما حدث الفترة الماضية، مع الحرص على الاستماع لآراء الناس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها ستكون جلسة تمهيدية في المقام الأول، وتعقبها ورش عمل.



وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قد أعلن في وقت سابق افتتاح الحوار الوطني، يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن كل أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، ما يؤكد على الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار، لافتا إلى عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني.