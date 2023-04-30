قالت الفنانة منى زكي، إن مسلسل "تحت الوصاية" بمثابة تحريك للمياه الراكدة، مضيفة: "الموضوع لايتعلق فقط بالوصاية والولاية على المال الستات بتعاني كتير، وأتمنى يكون فيه تغيير لبعض القوانين".

تابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "المسلسل يتحدث عن حدوتة كبيرة وهناك أمور كثيرة سيئة في المجتمع مثل إقصاء المرأة على سبيل المثال من بعض الوظائف حيث يتم إغلاق الباب أمام المرأة فيها ورغم ذلك هناك سيدات أقوياء محاربات يستطعن تحقيق المستحيل".

أكملت: "المرأة بتعافر حتى لو كانت بسيطة وبتكتشف قدراتها في نفسها، أنا مش بفهم بالقانون لكن لمسني مسألة الأولاد في مسلسل تحت الوصاية وقدمت الفكرة كامراة".

تابعت أن أسباب حماسها للعمل هي الحالة الإنسانية التي أبرزها قائلة: تحمست لحالة إنسانية شوفناها كسيدات".

عن تفاصيل وكواليس إتقانها للغة الجسد الخاص بحنان في المسلسل، قالت: "جهد كبير للمخرج محمد شاكر خضير وهو فنان كبير ومش واخد حقه، كما أني أستعين بمدربين للظهور بأفضل شكل في أي عمل فني".

حول الصعوبات التي واجهتها في تصوير العمل، قالت: "تعدد أماكن التصوير، واصعب المشاهد عندما ضاع منها إبنها بعد كل جهدها ومعافرتها".