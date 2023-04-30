بعثة الأهلي تغادر المغرب بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

غادرت بعثة فريق الأهلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، اليوم الأحد، متجهة إلى القاهرة بعد الفوز على نظيره الرجاء المغربي، في دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال، بعد تعادله سلبيا مع نظيره الرجاء المغربي في مباراة الإياب التي أقيمت مساء السبت، مستفيدًا من فوزه في الذهاب بهدفين دون رد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي على «فيسبوك»، بعض الصور من وصول بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس، معلقا عليها: «لقطات من وصول بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء لبدء رحلة العودة إلى القاهرة».

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الترجي التونسي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة الأولى في رادس يوم 12 مايو القادم، فيما ستلعب مباراة الإياب في القاهرة يوم 20 من الشهر ذاته.