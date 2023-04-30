الأردن يستضيف غدا اجتماعا لوزراء خارجية عرب بمشاركة سوريا

يستضيف الأردن، غدًا الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، صباح الاحد، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين السفير سنان المجالي، إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 أبريل 2023، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وفي وقت سابق، صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري يتوجه مساء اليوم الأحد ٣٠ أبريل الجاري، إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا، والمنبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الذي سبق عقده في جده بالمملكة العربية السعودية في ١٤ إبريل الجاري لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

هذا، ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري الشقيق في تجاوز محنته.