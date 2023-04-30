القومي للمرأة: بعض المسلسلات سلطت الضوء على العنف والابتزاز الإلكتروني وهوس السوشيال ميديا



أطلق المجلس القومي للمرأة التقرير النهائي لرصد الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان أبريل 2023، حيث قام المجلس لرصد الأعمال التليفزيونية المقدمة في شهر رمضان للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لرمضان 2023 سواء على مستوى البرامج أو الدراما أو الاعلانات وكذلك الإذاعة، بالإضافة إلى رصد مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من جمهور عريض.

وقالت سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام، إن هذا التقرير حصر لجميع المسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والعربية والمنصات الرقمية والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان، والبالغ عددها 32 مسلسلا، كما تم متابعة الإذاعة المصرية للتعرف على الاتجاهات العامة في تناول صورة المرأة المقدمة في رمضان من خلالها وتم الوقوف على بعض الأشكال الاذاعية كالبرامج والمسابقات على مختلف المحطات المصرية.

وتابعت المؤشرات أن هناك مسلسلات سلطت الضوء على العنف والابتزاز الإلكتروني وهوس السوشيال ميديا مثل: "حضرة العمدة، وعود سخية، علاقة مشروعة، جميلة، رشيد"، التحرش: "ضرب نار، ليل أم البنات، وعود سخية، كشف مستعجل، تحت الوصاية، رشيد -التنمر" حضرة العمدة، جت سليمة، تغيير جو، تحت الوصاية، تلت التلاتة"، وقضية الحق في التعليم: "جت سليمة، عملة نادرة، حضرة العمدة.