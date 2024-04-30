لندن: اعتقال رجل يحمل سيفا بعدما طعن أفراد شرطة

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ألقي القبض على رجل يحمل سيفا، إثر تقارير عن عمليات طعن وهجوم استهدفت رجال شرطة بشرق لندن.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن شرطة العاصمة البريطانية القول، إنه تم استدعاء الشرطة فور ورود تقارير عن اقتحام سيارة منزلا في هاينولت نحو الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء.

ولفتت الشرطة إلى تقارير عن تعرض أشخاص للطعن في الحادث الذي وقع بمنطقة ثورلو جاردنز.

وقالت الشرطة إنها علمت أن المشتبه هاجم أفرادا آخرين من العامة، واثنين من رجال الشرطة.

وأضافت أنه تم اعتقال الرجل البالغ من العمر 36 عاما في موقع الحادث وأنه قيد الاحتجاز حاليا.

وأوضحت الشرطة أنها لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث ولا يعتقد أنه مرتبط بالإرهاب.

وقال نائب مساعد المفوض آدي أديليكان: " كان هذا بلا شك حادثا مرعبا للمعنيين".

وأضاف: "أعلم أن المجتمع على اتساعه سيشعر بالصدمة والقلق".

واستطرد: "يريد الناس معرفة ما حدث وسنقدم المزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن".

وأكد موقع هيئة النقل في لندن إغلاق محطة مترو أنفاق هاينولت "بسبب تحقيق الشرطة في المنطقة".

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، كتب وزير الصحة في حكومة الظل والنائب عن إلفورد نورث ، ويس ستريتينج: " الإعلان عن حادث خطير في هاينولت".

وأضاف :"إغلاق المحطة وطرق. وهرع رجال الشرطة والإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث".