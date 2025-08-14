صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء مع إذاعة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد إنجاز الأمر" في قمة الغد في ألاسكا.

وقال ترامب "إذا كان الاجتماع سيئًا، فلن أتصل بأحد. سأعود إلى المنزل. ولكن إذا كان جيدًا، فسأتصل بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين".

⦁ تأثير تهديدات ترامب

وعندما سُئل عما إذا كانت تهديداته بالعقوبات قد أثرت على قرار بوتين بالموافقة على الاجتماع، قال: "لكل شيء تأثير"، مضيفًا أن "الرسوم الجمركية الثانوية المفروضة على الهند أبعدتهم عمليًا عن شراء النفط من روسيا".

وأضاف: "بالتأكيد، عندما تفقد ثاني أكبر عميل لك، ومن المرجح أن تفقد أول أكبر عميل لك، أعتقد أن ذلك قد يكون له دور".

وسئل ترامب أيضًا عما إذا كان مستعدًا لتقديم "حوافز اقتصادية" لروسيا لوقف القتال في أوكرانيا، لكنه رفض الإفصاح، موضحًا أنه "لا يرغب في إظهار نواياه علنًا".

وكرر ترامب أن روسيا تتمتع "بإمكانات هائلة"، مع قيمة في "النفط والغاز، وهو عمل مربح للغاية".

⦁ ترامب يلوح بقمة ثلاثية جديدة

لكنه شدد على أنه مهتم بالدرجة الأولى بـ"اتفاق سلام فوري"، وإذا أحرز تقدم في اجتماعه مع بوتين، فسيتصل فورًا بزيلينسكي "ليصطحبه إلى أي مكان سنلتقي فيه".

وقال: "لدينا فكرة عن ثلاثة أماكن مختلفة"، مضيفًا "بما في ذلك إمكانية البقاء في ألاسكا، لأنها الأسهل على الإطلاق".

وتُعقد الجمعة، في قاعدة عسكرية بمنطقة ألاسكا الأمريكية، قمة بين ترامب وبوتين، حيث أعلن ترامب أن المحادثات ستكون حول سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وسيضم الوفد الروسي الذي سيشارك إلى جانب بوتين، وزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير الدفاع أندري بيلوسوف، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف.

أما الوفد الأمريكي فقد حدد أعضاؤه لكن لم يعلن عن أسمائهم بعد.