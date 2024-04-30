الحوثي: قصف أمريكي بريطاني يستهدف الحديدة غربي اليمن

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن وقوع قصف أمريكي بريطاني استهدف محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وأفادت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين بأن "العدوان الأمريكي البريطاني شن غارة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ولم يصدر بعد تعليق من قبل واشنطن أو لندن بخصوص هذا الشأن.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير طائرة بدون طيار حوثية كانت متجهة نحو سفينتين أمريكيتين بالبحر الأحمر.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وسفينة إسرائيلية في المحيط الهندي بطائرات بدون طيار.

و"تضامنا مع غزة" في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات بدون طيار، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.