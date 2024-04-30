عبرت الكاتبة والروائية ريم بسيوني، عن سعادتها بتكريمها اليوم خلال حفل توزيع جوائز الشيخ زايد بمعرض أبو ظبي للكتاب.

وأضافت في تصريحات خاصة لجريدة الشروق، "شرف كبير لي التتويج اليوم ، لأن جائزة الشيخ زايد تعد جائزة عالمية، مؤكدة على أنها تضع مسؤولية على كل روائي أن يظل على نفس المستوى ولا يقل عنه".

وأشارت إلى أن الجوائز الأدبية تمنح الفرصة للكاتب كي يقدم مزيد من الإبداعات وتحقق له إنتشار ومقروئية واسعة، قائلة: "سعيدة بأن الثلاثية تم تكريمها بهذا الشكل.

وواصلت بسيوني، الجوائز الأدبية تلقي على الكاتب مسؤولية كبيرة كي يحافظ على المستوى الأدبي الذي وصل له، وسعيدة بما قدمته من حيث العمل على مشروع أدبي يتعلق بالتاريخ الاسلامي وتسليط الضوء على الاجزاء الغامضه فيما يتعلق بالخطر الصليبي وفترة أحمد بن طولون ووقائع الشدة المستنصرية، وركزت على التحديات التي تواجه المنطقه العربية باكملها وليس فقط مصر.

وبسؤالها عن مشروعها الأدبي المقبل، وهل ستكون أحدث أعمالها ثلاثية أيضا، أجابت أنها لم تستقر بعد وربما تأخذ منحى جديدا كليا في الكتابة.

وكانت قد انطلقت حفل تكريم الفائزين بالدورة الثامنة عشرة لجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بالتزامن مع انعقاد فعاليات الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

واستلمت الكاتبة المصرية ريم بسيوني، جائزة فرع "الآداب" عن روايتها "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" الصادرة عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022.

وفاز بجائزة فرع "تحقيق المخطوطات" الدكتور مصطفى سعيد من مصر، عن دراسته بعنوان "سفينة المُلك ونفيسة الفُلك (شهاب الدين) الموشَّح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس"، الصادرة عن دار العين للنشر عام 2023.

كما استلم الدكتور حسام الدين شاشية من تونس جائزة فرع "المؤلف الشاب"، عن مؤلفه "المشهد المُوريسكي: سرديّات الطّرد في الفكر الإسباني الحديث"، الصادر عن مركز البحوث والتواصل المعرفي عام 2023.

وفاز الدكتور خليفة الرميثي من دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة فرع "التنمية وبناء الدولة"، عن كتابه "الأسماء الجغرافية - ذاكرة أجيال"، الصادر عن أوستن ماكولي بابليشرز في 2022.

وفاز الدكتور أحمد الصمعي من تونس بجائزة فرع "الترجمة"، عن عمله "العلم الجديد" لجيامباتيستا فيكو، الذي ترجمه من الإيطالية إلى العربية، والصادر عن دار أدب للنشر والتوزيع في 2022.

وفاز بجائزة فرع "الثقافة العربية في اللغات الأخرى" فرانك غريفيل، عن كتابه "بناء الفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام"، الصادر عن دار نشر جامعة أكسفورد باللغة الإنجليزية في عام 2021.

وفازت مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية في الصين بجائزة فرع "النشر والتقنيات الثقافية"، في إطار سعي المجموعة إلى بناء جسر ثقافي تبادلي يهتم بسرد قصة الصين وتاريخها، ونشر الثقافة الصينية في العالم العربي والثقافة العربية في الصين. ولقد عملت المجموعة، منذ تأسيسها، على ترجمة ونشر أكثر من 300 كتاب ومنشور، إضافةً إلى عدد هائل من الوثائق والصحف. كلُّ هذا جعل مجموعة بيت الحكمة تمتلك وفرةً استثنائيةً من قواعد البيانات اللغوية الصينية والعربية.

وتم الإعلان خلال الحفل عن فوز مؤسَّسة "البيت العربي" في إسبانيا بلقب فئة شخصية العام الثقافية، تقديراً لإنجازات المؤسَّسة، بوصفها جسراً يصل بين الثقافتين العربية والإسبانية، والتعريف بالثقافة واللغة العربية في أوروبا ودول أمريكا اللاتينية.