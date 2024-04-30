مقتل 6 أشخاص في هجوم على مسجد غربي أفغانستان

قتل ستة أشخاص، وأصيب آخرون في هجوم استهدف، اليوم، مسجدا في ولاية هرات غربي أفغانستان.

وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، بأن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على مصلين في مسجد بمنطقة غوزارا غربي مدينة هرات، ما تسبب بمقتل ستة أشخاص، وإصابة آخرين، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وأوضحت أن مهاجمين اثنين دخلا المسجد وقاما بإطلاق النار على المصلين الذين كان عددهم قليلا، فيما بقي الثالث خارجا وأمن نقلهم بسرعة من مكان الهجوم، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.

من جهتها، ذكرت مصادر طبية أن خمسة أشخاص توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى، بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وأصيب ثلاثة، توفي أحدهم لاحقا.

وقد أدى تفجير انتحاري في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان، الشهر الماضي تبناه تنظيم داعش، إلى مقتل مدنيين تضاربت الأنباء عن عددهم، بعد أن فجر انتحاري حزامه الناسف أمام أحد المصارف، حيث كان هناك الكثير من الموظفين الحكوميين الذين حضروا لقبض رواتبهم.