ريال مدريد يبحث عن تكرار إنجازه التاريخي أمام بايرن بدوري الأبطال

يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ضيفه ريال مدريد الإسباني، في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب آليانز أرينا، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ تأهل لهذا الدور بعد التفوق على أرسنال الإنجليزي في الدور ربع النهائي، كما تأهل ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل اللقب.

ويبحث ريال مدريد عن تجنب الخسارة للمباراة رقم 11 على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، لتكرار إنجاز النادي، والذي حققه من قبل تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

ولم يخسر ريال مدريد في آخر 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا (فاز 7 وتعادل 3)، وجميعها كانت هذا الموسم.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ريال مدريد سبق وأن حقق سلسلة أطول من دون هزيمة خلال موسم واحد بواقع 11 لقاء في موسم 2016-2017، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

ويعد ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا، برصيد 14 مرة.

ويجمع نصف النهائي الثاني بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني، حيث تقام مباراة الذهاب غدًا، الأربعاء، في معقل الجراد الأصفر، قبل أن تقام مباراة العودة في ملعب حديقة الأمراء بباريس يوم الثلاثاء المقبل.