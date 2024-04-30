مركز تدريب التجارة الخارجية يفوز بجائزة المساهمة المتميزة في تنمية التجارة بين دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي

تسلمت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، جائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية وتطوير التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024، الممنوحة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي وذلك كأفضل مشروع لعام 2024 لإسهاماته المتميزة.

وقالت كامل إن هذا التكريم يأتي تقديرًا لدور المركز في تطوير مهارات العاملين في مجال الصادرات وتأهيلهم للنفاذ لأسواق جديدة وذلك ضمن توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حيث قام المركز بتدريب مئات من المصدرين ورواد الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية بالوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات.

وأشارت كامل إلى أن هذه الجائزة تمثل تقديرا لدور المركز فى رفع مهارات وبناء القدرات لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، وحافزاً لتشجيع المزيد من الابتكار والتميز.