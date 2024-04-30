ما رد وزارة الصحة على اعتراف أسترازينيكا بتسبب اللقاح في جلطات؟

متحدث الصحة لـ الشروق: التجلط عرض جانبي نادر للقاحات كورونا

حسام عبدالغفار: الجلطات تحدث بنسبة ثلاث حالات في كل مليون تطعيم والأعراض الجانبية تظهر في وقت قصير

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن التجلط كعرض جانبي لبعض التطعيمات معروف منذ عام 2021، وهو نادر جدا إذ يحدث بنسبة ثلاث حالات من كل مليون شخص تلقوا اللقاح.

وأكد عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ "الشروق" أن نسبة حدوث التجلط بعد التطعيم تقارب نسبة حدوث التجلط من غير الحصول على التطعيم عند الفئات الأكثر عرضة لحدوثه، ولهذا لم توص أي من الجهات الصحية الدولية أو المحلية بإيقاف أو منع التطعيم وإنما جاءت التوصيات بتفضيل عدم استخدامه في فئات محددة.

ولفت عبدالغفار الي أن فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد) نفسه أخطر بكثير في التسبب في الجلطات والوفاة من التطعيمات فاحتمال حدوث جلطات مع كوڤيد19 تقريبا 10 أضعاف أعلى من فرصتها بعد التطعيم.

الأعراض الجانبية تظهر سريعا

وأشار عبدالغفار إلى أن احتمالية حدوث الجلطات تقتصر بشكل كبير على الفئات المعرضة خلال مدة زمنية قصيرة المدى، ولا تحدث في تلك الفئات مع التطعيم بعد تجاوز هذه الفترة الزمنية القصيرة، ولم يتم الإبلاغ عن أعراض جانبية طويلة المدى أو قد تحدث بعد فترة طويلة من أخذ اللقاح.

إقرار رسمي لأول مرة أمام المحكمة

وكانت شركة "أسترازينيكا" قد أقرت لأول مرة بأن لقاحها ضد فيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية نادرة، حسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

واعترفت شركة أسترازينيكا لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم في حالات نادرة.

ولعبت لقاحات كورونا دورا رئيسيا في إنهاء الجائحة، حيث تحول كورونا إلى فيروس موسمي كالإنفلونزا، كما قللت من التعرض لمتلازمات خطيرة ما بعد الإصابة.