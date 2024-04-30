السعودية تشدد على وقف الحرب في غزة والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

شددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف الحرب في غزة، ودعم الجهود الرامية للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية(واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن مجلس الوزراء تناول المساعي المبذولة من المملكة بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها؛ لتعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

ونظر مجلس الوزراء السعودي إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً حرص المملكة على نشر الأمن والسلم الدوليين، ودعم مسارات الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم، وفقا لوزير الإعلام.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

وثمن مجلس الوزراء، رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، مجدداً التأكيد على التزام المملكة الراسخ بمبادئ التضامن الإسلامي والتنمية المشتركة ، وحرصها على مواصلة العمل مع البنك لتحقيق أهدافه في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.