سول تتعهد ببذل جهود لضمان استمرار تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على بيونج يانج

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن سول ستبذل جهودا لضمان استمرار تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على بيونج يانج رغم انتهاء تفويض لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تمديد تفويضها، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن المقرر أن ينتهي تفويض لجنة خبراء الأمم المتحدة التي تراقب تطبيق العقوبات المفروضة على برامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء (بتوقيت نيويورك)، بعد أن رفضت موسكو قرارا لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى تجديد التفويض لعام إضافي.

وامتنعت الصين، وهي واحدة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض، عن التصويت.

وقال ليم سو سوك، المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "رغم انتهاء تفويض لجنة المراقبة التابعة لمجلس الأمن الدولي، لاتزال لجنة العقوبات على كوريا الشمالية".

وأضاف ليم: "ستكثف الحكومة جهودها لضمان تنفيذ القرارات الخاصة بعقوبات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي".

وأضح ليم أن هناك بدائل مختلفة قيد المناقشة لتحل محل لجنة المراقبة، مضيفا أن سول ستبحث عن طرق مع الدول ذات التفكير المماثل لبناء آلية أكثر فعالية.

وخلال زيارة لكوريا الجنوبية في وقت سابق هذا الشهر، قالت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن بلادها ستعمل مع كوريا الجنوبية لاستكشاف طرق "مبتكرة" و"خارج الصندوق" لإيجاد بديل للجنة الخبراء، حتى خارج منظومة الأمم المتحدة.