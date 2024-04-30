ارتفاع أرباح بانكو سانتاندير الإسبانية المصرفية في الربع الأول

ارتفعت أرباح مجموعة بانكو سانتاندير الإسبانية المصرفية في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت بانكو سانتاندير أرباحا منسوبة بلغت 2.852 مليار يورو (3.05 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2024 ، بزيادة 11% بقيمة اليورو الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أدى النمو القوي في صافي دخل الفوائد بجميع الشركات والمناطق العالمية، مدعوما بزيادة العملاء، والتحكم الجيد في التكاليف إلى تعويض النمو المتوقع على أساس سنوي في المخصصات.

وبلغت الأرباح الفصلية للسهم 0.17 يورو ، بزيادة 14% عن العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 8.1% ليصل إلى 15.05 مليار يورو عن العام السابق.

وقالت سانتاندير إنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لعام 2024 ، وهي نمو الإيرادات بين 4 و6% ونسبة كفاءة أقل من 43%.