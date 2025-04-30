سفارة روسيا في اليمن تعلن إصابة 3 روس على الأرجح بسبب غارة جوية أمريكية

أعلنت السفارة الروسية لدى اليمن، اليوم الأربعاء، إصابة ثلاثة أشخاص من مواطنيها كانوا على متن سفينة "سيفين بيرلز" الراسية في ميناء رأس عيسي، بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت السفارة في بيان: "على الأرجح، أصيب المواطنون الثلاثة نتيجة الغارة الجوية الأمريكية على منشآت البنية التحتية في الميناء اليمني المذكور".

وأشارت إلى أنها على تواصل مباشر مع الشركة المالكة للسفينة وكذلك مع طاقم السفينة "سيفين بيرلز" في ميناء رأس عيسى.

وأكدت السفارة وجود المواطن الروسي، وهو أحد أفراد طاقم السفينة، في إحدى مستشفيات العاصمة صنعاء "ونظرا لطبيعة الإصابات التي تعرض لها، فإنه سيحتاج إلى عملية جراحية معقدة".

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب مواطنان روسيان بجروح طفيفة، وفقاً للبيان "وبحسب المعلومات المتوفرة، ليس هناك خطر على حياتهما وحالة الضحايا مستقرة".

وأوضحت السفارة أن هناك 19 مواطناً روسيا لا يزالون على متن السفينة، وهي راسية قرب ميناء رأس عيسى على مسافة آمنة من المنطقة التي تستهدفها الصواريخ والقنابل الجوية الأمريكية.