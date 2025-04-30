اندلاع حريق في موقع صناعي روسي جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة

أسفر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق في موقع صناعي بمدينة موروم الروسية، التي تقع على بعد نحو 300 كيلومتر شرقي موسكو.

وذكرت قناة "أسترا" الإخبارية الروسية، عبر تطبيق تليجرام، نقلا عن سكان محليين، أن الهدف كان مصنعا لإنتاج أجهزة الإشعال.

ومع ذلك، قال حاكم منطقة فلاديمير ألكسندر أفدييف، عبر تطبيق تيليجرام، إن الحريق اندلع في مستودع فقط.

وأضاف أفدييف، أن الحريق، الذي تم إخماده الآن، نجم عن سقوط طائرات مسيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة فلاديمير.