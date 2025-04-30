مدرب حرس الحدود: كنا على وشك الفوز على بيراميدز «بطل أفريقيا»

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أشاد أحمد زهران المدير الفني لفريق حرس الحدود بلاعبيه رغم الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 1-2، اليوم الأربعاء، على ملعب المكس ضمن منافسات مجموعة التتويج ببطولة الدوري.

صرح زهران عبر قناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء "أشكر الإدارة على الثقة بي، وأشكر كابتن محمد يوسف المدير الفني السابق، وأتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة بالنادي الأهلي".

وأضاف مدرب الحرس "كنا نواجه بيراميدز بطل أفريقيا، وأتمنى فوزه بالبطولة إن شاء الله".

وتابع "بيراميدز فريق كبير، ونحن فريق جيد ويضم خبرات عديدة، وكنا أفضل في الشوط الثاني وكان بالإمكان خطف المباراة بعد نجاحنا في تسجيل التعادل".

واستدرك "ولكن الأخطاء واردة في كرة القدم، وأشكر اللاعبين على الأداء والإصرار والرغبة، وأتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة أمام الأهلي، ولكنها ستكون صعبة بالتأكيد".

وأتم أحمد زهران تصريحاته "نلعب بدون ضغوط، وهدفنا تحسين مركزنا، وحققنا المهمة بالتواجد بين التسعة الكبار، ونخوض حاليا مباريات قوية للغاية".