أمريكا: انقطاع التيار الكهربي عن 500 ألف شخص بسبب عاصفة

تسببت عاصفة قوية في إسقاط أشجار وخطوط كهرباء، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن نصف مليون شخص في ولايتي بنسلفانيا وأوهايو وولايات مجاورة صباح اليوم الأربعاء، فيما أفاد مسؤلوون محليون بوفاة شخصين على الأقل صعقا بالكهرباء.

ووفقا لموقع "باور أوتيدج دوت يو إس" الإلكتروني الذي يرصد انقطاعات التيار الكهربي، انقطعت الكهرباء عما يربو على 440 ألف شخص في بنسلفانيا و 50 ألفا آخرين في أوهايو، وعن آلاف المنازل في ولايات مجاورة، من بينها ميشيجان ونيويورك ووست فرجينيا.

ولقي رجل حتفه صعقا مساء أمس الثلاثاء بينما كان يحاول إخماد حريق في كومة تبن قرب عمود مرافق بينما تعرضت منطقة "ستيت كوليدج" لموجة من الطقس السيئ، مما أسفر عن سقوط العديد من الأشجار وأعمدة المرافق، حسبما ذكرت الشرطة.

وفي بيتسبرج، توفى رجل في منطقة "ساوث سايد سلوبس" مساء أمس الثلاثاء بعدما صعقته الكهرباء، وفقا لمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإدارة السلامة العامة في بيستبرج.