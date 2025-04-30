جراحة ناجحة لمهاجم الإسماعيلي

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أعلن النادي الإسماعيلي خضوع لاعبه الفلسطيني خالد النبريص، مهاجم الفريق، لجراحة ناجحة بعد إصابته بكسر مضاعف في مفصل الكوع والرسغ.

الإسماعيلي تلقى الهزيمة أمام ضيفه نادي زد بنتيجة 0-2، في المباراة التي جمعت اللاعبين الإثنين الماضي، على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمجموعة تفادي الهبوط بالدوري.

وتعرض النبريص لإصابة قوية في لقاء فريقه ضد زد إف سي، في الجولة الثالثة لمرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري.

ويبدأ اللاعب مرحلة التعافي الأولى خلال 3 أشهر مع الالتزام الكامل ببرنامج تأهيلي خاص، لضمان استعادة كامل اللياقة والوظائف الحركية.

من جهته اطمأن الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي على حالة اللاعب عقب الجراحة، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي دقيق خلال الفترة المقبلة تمهيدا لعودته إلى الملاعب.

ويحتل زد صدارة مجموعة تفادي الهبوط برصيد 27 نقطة، بينما تأزم موقف الإسماعيلي بقيادة مدربه تامر مصطفى بعدما توقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الثامن.