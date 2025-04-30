عبد المحسن سلامة: اتفقت مع وزير المالية على زيادة غير مسبوقة في بدل التدريب والتكنولوجيا

قال المرشح لمقعد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، إنه التقى الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، وناقش معه كل المشكلات المالية المتعلقة بالنقابة سواء على مستوى "البدل" أو على مستوى النقابة كمشروع العلاج بدل البطالة وغيره.

وأضاف سلامة خلال مؤتمر صحفي بمقر جريدة الأهرام: أوجه كل الشكر والتقدير للوزير على تفهمه الكامل لكل مطالبنا، وهناك روح جديدة من قبل الحكومة وانفتاح كبير على مطالبنا وتفهمه للأوضاع الاقتصادية، مضيفاً: عرضت على الوزير زيادة البدل بأرقام غير مسبوقة وستأتي الزيادة بشكل يليق بالزملاء الصحفيين، وأؤكد أنها لن تكون زيادة واحدة من أجل سد الفجوة بين البدل وبين المتطلبات المعيشية للزملاء الصحفيين.



وتابع: سيتم زيادة الإعانة السنوية المقدمة النقابة لدعم مشروع العلاج وإعانة البطلالة ورفض القرض الحسن إلى ٢٠ ألف ومضاعفته في حالات معينة كزواج الأبناء، مضيفاً: نفس زيادة البدل هي نفس زيادة المعاشات بنفس الرقم، حتى المحبوسين سوف ندعم أسرهم حتى حل مشكلاتهم.