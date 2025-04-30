مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث مروع على الطريق الإقليمي بالباجور

شهد الطريق الإقليمي صباح اليوم حادث تصادم مروع عند نزلة سعد عطية بمركز الباجور في محافظة المنوفية، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى وقوع تصادم بين سيارة نقل، وأتوبيس ركاب، ما أدى إلى تحطم أجزاء كبيرة من المركبتين، وسط حالة من الذعر بين الركاب والمارة.

وأفادت مصادر طبية بأن جميع المصابين من مركز أشمون، باستثناء حالة واحدة من مركز الباجور، وجارٍ متابعة حالتهم الصحية، فيما تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بفرق المرور لتسيير حركة الطريق، وفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابساته وأسبابه، وتحديد المسئوليات القانونية.

يُذكر أن الطريق الإقليمي يشهد بشكل متكرر حوادث مروعة، ما يثير مطالبات شعبية بضرورة تشديد الرقابة المرورية وتحسين عوامل الأمان على هذا الطريق الحيوي.