قومي المرأة بالإسكندرية يختتم تدريب العاملات على مناهضة العنف

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي "مسئولية المؤسسات المناهضة للعنف ضد المرأة.. مناقشة الظواهر السلبية للعنف"، والذي عقد بمقر الفرع على مدار ثلاثة أيام.

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى ترسيخ فكرة المسئولية المجتمعية للمؤسسات لمحاربة الظواهر السلبية والممارسات الضارة الموروثة.

وأضافت "الشاذلي"، أن البرنامج التدريبي استهدف مجموعة من السيدات العاملات بوزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والسكان والرائدات الريفيات.

وتناولت مقررة الفرع، عرض بعض المؤشرات الخاصة بالنمو السكاني، موضحة أن مشكلة الزيادة السكانية تحتاج إلى الوقوف طويلا، لفهم أسبابها ومحاولة علاجها كي لا يمتد أثرها السلبي إلى المجتمع ككل؛ وذلك لتلافي حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، متمثلا في تفشى البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل، متابعة أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ عدة مبادرات لتحسين الخصائص السكانية لتحقيق التنمية المستدامة.