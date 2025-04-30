وزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

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بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، والسعودية فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة الرياض، خلال زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها الصفدي إلى السعودية، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وفي وقت سابق الأربعاء، بدأ الصفدي "زيارة عمل" إلى السعودية، للقاء ابن فرحان.

وذكر البيان أنه جرى بحث "سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون في مختلف المجالات"، وفق وكالة الأناضول.

كما تناول الجانبان، الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وفوري إلى جميع أنحاء القطاع.

وأكد الجانبان، استمرار العمل على زيادة التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية تنفيذًا لتوجيهات القيادتين.