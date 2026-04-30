وفاة المغني وكاتب الأغاني ديفيد آلان كو عن عمر ناهز 86 عاما

توفي المغني وكاتب أغاني موسيقى الريف، ديفيد آلان كو، الذي كتب أغاني "خذ هذه الوظيفة واذهب بها إلى الجحيم " و"لم تنادني باسمي قط" و"الرحلة" وغيرها من الأغاني الناجحة، عن عمر ناهز 86 عاما.

وأكدت زوجة كو نبأ وفاته لمجلة "رولينج ستون" أمس الأربعاء.

وسواء وصف كو بأنه من رواد موسيقى الكانتري الأمريكية أو منتم إلى التيار السائد، فقد كان شخصية خارج الإطار التقليدي الموسيقي في ناشفيل، حتى خلال نجاحاته ككاتب أغاني ومغن مطلوب، حيث استطاع في النهاية تكوين قاعدة جماهيرية واسعة بفضل كلماته الصريحة، والتي غالبا ما كانت تتضمن ألفاظا خارجة، إلى جانب ماضيه المثير للجدل والغامض نوعا ما.

ونشرت زوجته، كيمبرلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في سبتمبر 2021 أنه تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين قلت مرات ظهوره العلني.