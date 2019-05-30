رئيس قبرص يعرب عن ارتياحه إزاء تضامن أوروبا مع بلاده في مواجهة تركيا

أعرب رئيس قبرص نيكوس أناستياسياديس عن رضاه حول استمرار تضامن أوروبا مع بلاده، مشيرًا إلى أنه يأمل في أن تمتنع تركيا عن أي استفزازات أخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص لتجنب التدابير المتخذة ضدها.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن أناستاسياديس اليوم الخميس قوله، تعليقا على تقرير المفوضية الأوروبية حول تركياإن وزارة الخارجية قدمت التعليقات اللازمة على التقرير، وأعرب عن ارتياحه لحقيقة أن أوروبا لا تزال تقف متضامنة مع قبرص.

وخلص بالقول "على أي حال، إن ما أعرفه هو أن الاتحاد الأوروبي يراقب تركيا، وأنه إن استدعت الحاجة إلى اتخاذ تدابير، فسوف يتم اتخاذها".

كانت تركيا قد أصدرت إشعاراً بحرياً، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من أيلول / سبتمبر. وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" على بعد 40 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس و 83 ميلاً بحرياً من السواحل التركية، وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.