ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الياباني مستجدات الأوضاع الإقليمية

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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، فقد جرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين واستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

يأتي هذا في وقت يبدو فيه أن رئيس وزراء الياباني يستعد للعب دور وساطة في الأزمة الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أنه بحث مع آبي تطورات الوضع مع إيران خلال زيارته الأخيرة لليابان.

ولاحقا، رحبت إيران بعرض اليابان بالعمل كوسيط بينها وبين الولايات المتحدة. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الزيارة التي يعتزم آبي القيام بها لطهران الشهر القادم بأنها "نقطة تحول"، إلا أنه ذكر أنه لم يتم بعد تحديد موعد دقيق لها.