وزير داخلية ألمانيا: لم يعد ممكنا إبرام اتفاقات سياسية مع سالفيني

صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بأنه لم يعد ممكنا إبرام اتفاقات سياسية مع نظيره الإيطالي ماتيو سالفيني المنتمي لحزب رابطة الشمال اليميني الشعبوي بإيطاليا.

وقال زيهوفر -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"- إنه بعد اللقاء الأخير لسالفيني مع ممثلي حزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض ورئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني الشعبوي بفرنسا، مارين لوبان، لم يعد ممكنا بالنسبة له التوصل لأية اتفاقات سياسية، مضيفا: "على الأقل لن يتجاوز الأمر ما يندرج تحت التعاون الطبيعي بين الدول".

يُذكر أن الأمر كان مختلفا تماما في صيف 2018؛ حيث أعرب زيهوفر آنذاك عن أمله في تعاون مكثف مع النمسا وإيطاليا في سياسة الهجرة.

يشار إلى أن سالفيني أعلن قبل انتخابات البرلمان الأوروبي تأسيس تكتل مشترك في البرلمان الأوروبي مع رئيس حزب البديل الألماني يورج مويتن وممثلين من أحزاب يمينية شعبوية أخرى.