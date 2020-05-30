 متنزهات باريس تفتح أبوابها مجددا بعد إغلاق لأكثر من شهرين بسبب كورونا - بوابة الشروق
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متنزهات باريس تفتح أبوابها مجددا بعد إغلاق لأكثر من شهرين بسبب كورونا

باريس - د ب أ
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 10:31 م | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 10:32 م

فتحت متنزهات وحدائق باريس أبوابها مجددا بعد إغلاق دام أكثر من شهرين في ظل إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وزارت عمدة باريس، آن هيدالجو، متنزها بوسط المدينة اليوم السبت، وسط أجواء موسمية جيدة.

وأوصت هيدالجو، التي تسعى لإعادة انتخابها، بارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات)، رغم أن ذلك ليس أمرا إلزاميا.

وأغلقت السلطات المتنزهات في منتصف مارس إلى جانب جميع المرافق العامة الأخرى، في ظل تدابير إغلاق صارمة.

وتضررت باريس بشكل خاص من الجائحة، لكن مع تراجع عدد الإصابات، أعطى رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب الضوء الأخضر لإعادة الفتح يوم الخميس.

ويتم السماح بالرحلات القصيرة حاليا، شريطة ألا يزيد عدد الأشخاص في المجموعة الواحدة على 10.

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