الأقصر: تفقد أعمال تنفيذ مد شبكات الانحدار للخطوط الفرعية بـ 3 مناطق

تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته المهندس وائل حجاجي حلمي مدير المشروعات، ومسئولي الاشراف بالمقاولون العرب فرع البحر الأحمر، أعمال تنفيذ مد شبكات الانحدار للخطوط الفرعيه بقطر ٢٠٠ ملي بمناطق نجع مسلم والفتاتيح والجرادات شرق لإجراء ربطها على الخطوط الرئيسيه المؤدية إلى محطة الرفع الرئيسية بنجع مسلم بمدينة الطود.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق المراكز والمدن وإزالة كافة المعوقات.

وصرح المهندس وائل حجاجي مدير المشروعات، بأنه تم تنفيذ ١٧٠٠ متر من نسب التنفيذ لخطوط صرف صحي الفرعيات، وجار تنفيذ التجهيزات لربطها بالخطوط الرئيسية، وتوريد أعمال الكهرومانيكا من طلمبات ومولدات ومحولات لمحطتي نجع مسلم وحسين حسن، حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال الجارية والاستفادة من المشروع خلال فترة وجيزة.

من جانبه أكد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، استمرارية تقديم كل الدعم الممكن لإتمام وتنفيذ الأعمال الجارية دون معوقات وازالاتها على الفور بتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.