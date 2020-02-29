مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة نقل بأسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة نقل، وقع اليوم الأحد، على طريق "أسوان - أبوسمبل"، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلي مدير المرفق، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولى "أسوان - أبوسمبل" بالقرب من الكيلو 220، بجوار استراحة "القزاز".

وأسفر الحادث عن مصرع "وليد رضا"، 37 سنة، أثناء محاولة إسعافه ونقله إلى مستشفى أبوسمبل الدولي، وإصابة "أحمد محمد محمود"، 23 سنة، مصاب بكسر بالفخذ الأيمن واشتباه نزيف داخلى، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.