وزيرة الثقافة تشهد عرض مختارات من أوبرا عايدة

• عبدالدايم: عايدة أحد الأيقونات الكلاسيكية لفن الأوبرا وتقديم مختارات منها على مسرح النافورة منحها رونقا خاصا

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عرض مختارات من أوبرا عايدة التى قدمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر لأول مرة على مسرح النافورة.

وقالت عبدالدايم إن عايدة أحد الأيقونات الكلاسيكية لفن الأوبرا، ومن أشهر العروض العالمية المستلهمة من الحضارة الفرعونية، مشيرة إلى أنها ستبقى حالة فنية خاصة ونموذجا لتفاعل المبدعين الأجانب مع تاريخ مصر العريق.

وأضافت أن عرض مختارات منها على مسرح النافورة منحها رونقا خاصا ومذاقا جديدا، وأشادت بالعرض وتكامل عناصره الفنية، مثمنة تكاتف فريق العمل الذى بذل الكثير من الجهد لخروجه بالشكل الأمثل.

يذكر أن عرض مختارات من أوبرا عايدة ضم أهم المشاهد التى جاءت فى العمل الفنى العالمى، والذى كتب موسيقاه الإيطالي العالمى فيردى، ووضع نصه الغنائي الإيطالي جيسلا نزوني، عن قصة عالم الآثار الفرنسى أوجست مارييت وأداها نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى وصاحبه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي إليو أورتشولو، بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل، وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب كارمين كولنجلي، ومن إخراج هشام الطلي.