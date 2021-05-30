بوريس جونسون يتزوج فى حفل سرى

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عقد قرانه السبت على خطيبته كارى سيموندز، فى «حفل سرى».

وقالت صحيفتا «ميل أون صنداى» و«ذا صن» إن جونسون المعروف بحياته العاطفية الحافلة، والبالغ 56 عاما، تزوج من سيموندز البالغة 33 عاما فى كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية، بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.

وجونسون ثانى رئيس وزراء بريطانى يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون، الذى تولى رئاسة الوزراء قبل قرنين من الزمان، وتزوج عام 1822 أيضا وهو فى منصبه، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وجاء الزفاف بمثابة تطور مفاجئ بعد ورود تقارير فى وقت سابق من هذا الأسبوع عن تحضير الخطيبين حفل زفاف يقام فى 30 يوليو العام المقبل.

وأعلن جونسون وكارى خطوبتهما فى ديسمبر عام 2019 ولديهما طفل يبلغ عاما واحدا.

وبحسب «ميل اون صنداى» حضر الحفل نحو 30 شخصا السبت، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليا بموجب إجراءات الحد من فيروس كورونا، بعد تلقيهم دعوات فى اللحظة الأخيرة.

وجونسون تزوج مرتين فى السابق، وله أربعة أولاد من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلير، التى انفصل عنها عام 2018، وأتم طلاقه منها فى نوفمبر الماضى.

ويقال أيضا إن لجونسون ابنة من علاقة غرامية سابقة، وعندما تم انتخابه عام 2019 كان أول رئيس وزراء بريطانى يعيش فى داونينج ستريت مع شريكة بدون زواج.

وأنجبت سيموندز، الرئيسة السابقة للاتصالات فى حزب المحافظين، ابنهما ويلفرد بعد أسابيع فقط على خروج جونسون من غرفة العناية المركزة، حيث تعافى من حالة خطيرة من فيروس كورونا.

وسُلّطت الأضواء على الزوجين فى الأسابيع الأخيرة بسبب تحقيق فى فضيحة تتعلق بالكلفة العالية لإعادة تجديد ديكور شقتهما فى داونينج ستريت.