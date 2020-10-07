السكك الحديدية الألمانية تعتزم تقليل نفاياتها البلاستيكية

تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) تقليل نفاياتها البلاستيكية وتحسين إعادة تدوير نفاياتها.

وحسبما أعلنت الشركة في برلين اليوم الأحد، فإن من المنتظر أن يتم التخلي عن استخدام أدوات المائدة البلاستيكية لتناول الوجبات على متن قطارات الشركة واستخدام أدوات خشبية معتمدة بدلا منها، وأوضحت الشركة أنها بذلك ستستخدم مواد خام متجددة لنحو نصف مليون أدوات مائدة تستلهكها سنويا.

وفي سياق متصل، تعتزم دويتشه بان تحسين نظام فرز ومعالجة النفايات بهدف جعل 85% من النفايات مواد نظيفة قابلة لإعادة التدوير، وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم أيضا تبسيط نظام الفرز الحالي الذي يضم نحو 6000 حاوية نفايات في المحطات وقطارات المسافات البعيدة.

وتتولى شركات الخدمات بعد ذلك عملية الفرز وإعادة التدوير.

من جانبه، قال رئيس الشركة ريشارد لوتس إن "البدائل الذكية للبلاستيك بالإضافة إلى تحسين إعادة التدوير يحميان كوكبنا ويوضحان تحمل المسؤولية حيال الأجيال القادمة".

وأضاف أن توفير "نظام جديد لفرز النفايات والتخلص منها في دويتشه بان يُعَد بمثابة خطوة صحيحة على طريق تحقيق المزيد من الاستدامة في عام السكك الحديدية الأوروبي 2021".