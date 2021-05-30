المبعوث الأممي لليمن يصل إلى صنعاء للدفع بعملية السلام

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء اليوم الأحد لبحث العملية السياسية لوقف الصراع الذي يشهده اليمن منذ سبع سنوات.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن جريفيث وصل إلى صنعاء وكان باستقباله عدد من قيادات جماعة انصار الله الحوثية، في زيارة ستستغرق يومين.

ومن المقرر أن يعقد جريفيث مع مسؤولين في جماعة الحوثي لقاءات لعقد مزيد من المفاوضات للدفع بالعملية السياسية لوقف إطلاق النار الشامل، ومناقشة الوضع الإنساني.

وكان جريفيث قد التقى الأسبوع الماضي، بمسؤولين في الحكومتين اليمنية والسعودية في العاصمة السعودية الرياض، كما التقى برئيس وفد الحوثيين، محمد عبدالسلام، في مسقط.

وناقش جريفيث مع المسؤولين خطته الرامية لوقف إطلاق النار وتخفيف القيود على حركة الأشخاص والسلع من وإلى البلاد، وآلية تسريع العمل الانساني.

وللعام السابع على التوالي يشهد اليمن صراعا مسلحا ، بين الجيش الحكومي مدعوما بقوات التحالف العربي من جهة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران ، ما تسبب بأسوأ أزمة انسانية في العالم.