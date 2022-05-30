حفل لمشروعات تخرج الدفعة 30 بكلية الزراعة في جامعة العريش

شارك الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، في فعاليات الحفل الختامي لمشروعات التخرج للفرقة الرابعة دفعة 2022، بكلية العلوم الزراعية البيئية، وبحضور الدكتور محمد نجاتي، عميد الكلية، والوكلاء وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.



وأوضح الدكتور محمد نجاتي عميد الكلية، أن الفرقة الرابعة من هذا العام هي الدفعة رقم 30 في تاريخ الكلية حيث تُعد الكلية ثان أقدم كلية بالجامعة، وقد تم خلال الاحتفالية عرض لعدد 35 مشروعا مقسمة على برنامج الكلية الثلاثة (الإنتاج النباتي - والشعبة العامة - والإنتاج الحيواني والثروة السمكية).



وأضاف أنه تم عرض مشروعات تطبيقية فيها بعض المنتجات، ومشروعات تم تنفيذها عن دراسة الجدوى الاقتصادية، ومشروعات تم تنفيذها عن طريق الاستعراض المرجعي وذلك لتحفيز العمل فيها.



وجرى عرض مجموعة من الاقتراحات والتوصيات للعمل بها لمناسبتها للبيئة السيناوية والتطبيق الفعلي بها خلال السنوات القادمة.



ومن جانبه، أثنى رئيس الجامعة على ما قدم الطلاب خلال عروضهم متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما قدم الشكر لإدارة الكلية والعاملين بها على المجهود المتميز.